В Алматинской области предупредили об угрозе схода лавин

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматинской области с 11 по 16 февраля сохраняется лавинная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям региона.

«ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности», - говорится в сообщении ДЧС.

На территории Алматинской области имеется 48 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега