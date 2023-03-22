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В Алматинской области предупредили об опасности схода лавин

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Марта 2023, 03:15
В Алматинской области предупредили об опасности схода лавин

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупредил о том, что в горах Алматинской области с 22 по 24 марта сохраняется лавинная опасность, передает МИА «Казинформ».

«ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности», - отмечается в сообщении ведомства.

На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.
Алматинская область   Происшествия   Казгидромет   МЧС  
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