В Алматинской области поздравили работников СМИ

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Торжественное мероприятие в честь Дня работников средств массовой информации состоялось сегодня в Талдыкоргане. С профессиональным праздником мастеров пера и микрофона поздравил аким Алматинской области Амандык Баталов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Мероприятие началось с осмотра фотовыставки, расположенной в фойе Салтанат сарайы, где и проходила праздничная встреча.

Почтив минутой молчания память журналистов, которых не стало за прошедший год, присутствующие посмотрели миниролик о работе журналистов, трудящихся на территории региона.

Затем с поздравительной речью выступил аким области Амандык Баталов. Отметив заслуги журналистов, он остановился и на значимом вкладе представителей СМИ в борьбу с коронавирусной пандемией, а также напомнил, что 37 журналистов работающих в области, были отмечены медалью «Халық алғысы».

« Каждого представителя вашей важной и сложной профессии отличают мастерское владение словом, высокая ответственность, активная гражданская позиция, патриотизм, искренняя любовь к родному краю, его жителям и к своему делу. Пользуясь случаем, благодарю всех вас за эффективное сотрудничество, которое складывается между нами на протяжении многих лет. Спасибо вам за вашу чуткость и поддержку. Можно очень долго говорить о том, какую роль играет ваша профессия в современном мире, о ее значимости в решении актуальных проблем и налаживании диалога между жителями и властью. Но, прежде всего, сегодня мне хочется от души поздравить вас с профессиональным праздником и сердечно поблагодарить за большую совместную работу и неравнодушие к развитию нашего региона. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов, творческой энергии и вдохновения», – подытожил А.Баталов, подчеркнув значимость встречи в год 30-летия Независимости страны.

Коллег поздравили и известные журналисты. Среди них гендиректор товарищества «Қазақ газеттері» Шамшидин Патеев, гендиректор сайта «ТенгриНьюс» Сункар Карабалин, ветеран журналистики Тлеугабыл Мынжасар и депутат Коксуского районного маслихата, главный редактор газеты «Нұрлы Көксу» Айгуль Айманбекова.

Церемония награждения продолжила приятную часть праздничного мероприятия.

Так, нагрудными знаками «Ветеран труда» были отмечены заместитель редактора газеты «Іле таңы» Роза Айдарбекова и собкор газеты «Жетісу» Канат Биржансал. Звания «Почетный журналист Республики Казахстан» был удостоен собкор газеты «Огни Алатау» Рамазан Елешев. Также ряд представителей СМИ, работников пресс-служб были награждены нагрудным знаком «Отличник информационной сферы», Почетными грамотами Министерства информации и общественного развития РК, Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима области. Небольшая концертная программа завершила торжество.