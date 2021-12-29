В Алматинской области полный курс вакцинации против КВИ получили свыше 800 тысяч человек

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации в Алматинской области рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 29 декабря, с начала пандемии в области зарегистрировано 57757 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. За последние сутки зарегистрировано 14 случаев КВИ, темп прироста- 0,02%», - проинформировали в ведомстве.

Также, на сегодняшний день первый компонент вакцины против коронавирусной инфекции получили 926 616 человек. Из них подростки с 12 по 17 лет 29 076, беременные - 2273, кормящие - 5374, население с 18 лет - 889 893.

Полный курс иммунизации прошли 834 289 человек, из них подростки 3803, беременные - 225, кормящие- 686, население с 18 лет - 829 575.

Кроме того, в регионе 41 250 человек прошли курс ревакцинации.