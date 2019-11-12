В Алматинской области осуждены участники трансграничной ОПГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговором Специализированного межрегионального суда города Талдыкоргана вынесен приговор в отношении лидеров ОПГ «Жаркентские», длительное время скрывавшихся от правосудия.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Так, Ж. Бегимбетов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 (виды соучастников уголовного правонарушения), 194 ч.4 п.1 (вымогательство), 262 ч.1 (создание и участие в ОПГ) УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием в Учреждении УИС максимальной безопасности.

М. Ниязов, помимо вышеуказанных статей, дополнительно признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 367 ч.4 (дача взятки), 392 ч.1 (умышленное незаконное пересечение границы) УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в аналогичном учреждении.

Напомним, в 2015-2016 годах органами КНБ пресечена деятельность трансграничной преступной группы «Жаркентские» состоящей из граждан РК и КНР, занимавшейся контрабандой ТНП, вымогательством денежных средств у участников внешнеэкономической деятельности, мошенничеством и т.д. (на МЦПС «Хоргос», постах «Достык» и «Дулаты» СУАР КНР, а также в окружении СВХ города Алматы и Алматинской области).

В 2016 году 27 участников ТОПГ, в том числе покровительствующие ей должностные лица пограничной и таможенной служб приговорены к различным срокам лишения свободы. Однако её лидеры Ж. Бегимбетов и М. Ниязов скрылись от уголовного преследования и были объявлены в международный розыск.

В сентябре 2018 года М. Ниязов по линии НЦБ «Интерпол» был задержан в Кыргызстане и экстрадирован в РК.

Ж. Бегимбетов в результате принятых КНБ мер задержан в ноябре 2018 года на территории Алматинской области.