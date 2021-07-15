В Алматинской области организуют независимое наблюдение за ходом выборов акимов сельских округов

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По Алматинской области ведется активная работа по организации независимого наблюдения за ходом выборов акимов сельских округов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Гражданского Альянса Казахстана в Facebook.

В текущем году 25 июля в 71 сельских округах Алматинской области путем прямых выборов избираются сельские акимы.

Для непартийного контроля за избирательным процессом создан Алматинский областной филиал Республиканского общественного объединения «Центр непартийного наблюдения» с привлечением представителей гражданского сектора, лидеров общественного мнения, всего 17 активистов из регионов области.

«Центр непартийного наблюдения» создан для наблюдения за открытостью и законностью избирательного процесса. В нашем регионе проходят специальное обучение 484 наблюдателей. Наша цель - внести свой вклад в то, чтобы предстоящие выборы прошли прозрачно, в соответствии с законом», - говорит руководитель областного филиала «Центра непартийного наблюдения» Жанат Тулемисова.

В целом по Казахстану одновременно пройдут выборы более 700 сельских акимов. Центр непартийного контроля планирует вести наблюдение за избирательным процессом на 1700 избирательных участках через официально зарегистрированные филиалы во всех регионах Казахстана.

В настоящее время наблюдатели проходят специальное обучение и оттачивают свои знания касательно избирательных процессов. В целом, деятельность Центра непартийного наблюдения направлена на системное участие в избирательном процессе путем наблюдения и мониторинга выборов, в том числе на избирательных участках.

Всех желающих приглашают ознакомиться с работой регионального Центра непартийного наблюдения за выборами по адресу: г.Талдыкорган, м-н Каратал, 36а, офис 313.

По всем вопросам обращаться по телефону +7 707 181 11 79