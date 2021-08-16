В Алматинской области около 5 тысяч объектов работают по проекту «Ashyq»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день с использованием проекта «Ashyq» по Алматинской области осуществляют свою деятельность 4760 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно сообщению пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, с момента внедрения проекта «Ashyq» мониторинговыми группами проверено 2607 объектов, осуществляющих деятельность с использованием программы. Из них выявлено 438 объектов, нарушивших алгоритм работы. При сканировании QR-кода по области выявлено 794 посетителя со статусами «красный» и «желтый», из них статус «красный» - 389, статус «желтый» - 413 посетителей.

В Енбекшиказахском, Алакольском, Жамбылском, Илийском, Кербулакском районах, городах Капшагай и Талдыкорган наложено 16 административных взысканий на сумму 700 080 тенге.

В целях предоставления льгот для работы субъектов бизнеса в период пандемии с 14 апреля 2021 года на территории Алматинской области запущен пилотный проект «Ashyq».