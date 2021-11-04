В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Водитель грузовика, не пропустивший карету скорой помощи, наказан в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Один из водителей в Енбекшиказахском районе не пропустил карету скорой помощи. Поступок 24-летнего водителя не остался без внимания полицейских, которые приняли соответствующие меры. Напомним, что на странице Instagram вышла публикация, где водитель бензовоза КамАЗ не пропускает карету скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.

«Сотрудниками патрульной полиции после получения информации были проведены оперативно-розыскные работы, в результате которых был задержан 24-летний житель Есик, который управлял вышеназванным транспортным средством. В настоящее время в отношении него составлен административный протокол по ст. 598 ч.1 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», – сообщил командир РПП Енбекшиказахского РУП Серик Сарсенов.

Как напомнили стражи порядка, в соответствии с правилами дорожного движения, при приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда специальной техники.