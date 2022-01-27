В Алматинской области наибольшая доля заболевших КВИ приходится на возраст 50 лет

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Уровень роста коронавируса в Алматинской области вырос с 0,6% до 0,7%. Регион находится в «красной» зоне. За последние сутки зарегистрировано 454 случая, из них 112 - среди детей. Об этом сообщили на брифинге в «Jetisy Media», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Алия Шагиахмет, ежедневно в больницы с коронавирусной инфекцией поступает около 350-500 человек.

«Исходя из возрастных особенностей заболевших, наибольшая доля приходится на возраст 50 лет и старше - 41,6%, далее, в возрасте 30-49 лет - 32,3%, 20-29 лет - 20,1%. Среди детей до 14 лет - 12,8%», -рассказала спикер.

В настоящее время в регионе ведется интенсивная работа по вакцинации населения.

«Сегодня 927 498 тысяч человек получили первую часть прививок, а вторую - 860 875 тысяч жителей. В области остаются Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») - 5341, QazCovid-in - 13 106, SinopharmVeroCell - 76 961 и Сomirnaty (Pfizer) - 262 564, «Спутник лайт» - 9086,», - добавила А. Шагиахмет.

В регион поступило 380 250 доз вакцины Сomirnaty (Pfizer). В целом, I компонент данной прививки приняли 70 513 человек, II компонент получили 34 678 тысяч.

Также количество людей, прошедших курс ревакцинации, составляет 133 565 человек.