Установить для Android
×
+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Алматинской области наибольшая доля заболевших КВИ приходится на возраст 50 лет

27 Января 2022 16:53
Поделиться:
В Алматинской области наибольшая доля заболевших КВИ приходится на возраст 50 лет

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Уровень роста коронавируса в Алматинской области вырос с 0,6% до 0,7%. Регион находится в «красной» зоне. За последние сутки зарегистрировано 454 случая, из них 112 - среди детей. Об этом сообщили на брифинге в «Jetisy Media», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как проходит ревакцинация граждан, рассказали в столичной поликлинике
«QazVac» ничем не уступает в эффективности зарубежным вакцинам - Ералы Тугжанов 43 страны мира выразили готовность приобрести вакцину «QazVac» - Ералы Тугжанов Израиль утвердил четвертую дозу вакцины для людей из групп риска с 18 лет

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Алия Шагиахмет, ежедневно в больницы с коронавирусной инфекцией поступает около 350-500 человек.

«Исходя из возрастных особенностей заболевших, наибольшая доля приходится на возраст 50 лет и старше - 41,6%, далее, в возрасте 30-49 лет - 32,3%, 20-29 лет - 20,1%. Среди детей до 14 лет - 12,8%», -рассказала спикер.

В настоящее время в регионе ведется интенсивная работа по вакцинации населения.

«Сегодня 927 498 тысяч человек получили первую часть прививок, а вторую - 860 875 тысяч жителей. В области остаются Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») - 5341, QazCovid-in - 13 106, SinopharmVeroCell - 76 961 и Сomirnaty (Pfizer) - 262 564, «Спутник лайт» - 9086,», - добавила А. Шагиахмет.

В регион поступило 380 250 доз вакцины Сomirnaty (Pfizer). В целом, I компонент данной прививки приняли 70 513 человек, II компонент получили 34 678 тысяч.

Также количество людей, прошедших курс ревакцинации, составляет 133 565 человек.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Как проходит ревакцинация граждан, рассказали в столичной поликлинике
«QazVac» ничем не уступает в эффективности зарубежным вакцинам - Ералы Тугжанов
43 страны мира выразили готовность приобрести вакцину «QazVac» - Ералы Тугжанов
Израиль утвердил четвертую дозу вакцины для людей из групп риска с 18 лет
Популярное
1 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
2 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
3 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
4 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
5 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
6 Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Читайте также
«QazVac» ничем не уступает в эффективности зарубежным вакцинам - Ералы Тугжанов
Прекратить клевету на сотрудников правоохранительных органов просит вдова полицейского
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Обворовавшую магазин в аэропорту семейную пару задержали в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив