В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года рост обеспечен во всех отраслях экономики Алматинской области. Об этом сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев в ходе расширенного заседания Правительства с участием Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Объем промышленного производства увеличился на 11,8%, торговли — на 22,2%, валовая продукция сельского хозяйства превысила одного триллиона тенге и составила 101,3%. Введено в эксплуатацию более одного миллиона квадратных метров жилья, в экономику области привлечено 728 млрд тг инвестиций», — сказал К. Бозумбаев.

В текущем году динамика экономического роста будет сохранена.

«В соответствии с Вашими поручениями, активно ведутся восстановительные работы в областном центре. Отремонтированы четыре объекта госорганов. Ведется ремонт зданий акимата области, управления полиции и партии Нур Отан. Произведена выплата компенсаций семьям погибших сотрудников силовых структур по 5 млн тг каждой. Банками второго уровня списаны кредиты погибших и их родственников, четырем нуждающимся семьям приобретается жилье. 135-ти пострадавшим сотрудникам полиции и военнослужащим выплачивается до 2-х млн тг. Начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам малого и среднего бизнеса, общая сумма которого составила около 4-х млрд тг», — сказал аким области.

После произошедших событий проанализированы причины протестного настроя определенных слоев населения. Основной проблемой является низкий уровень доходов населения. В области 53 тыс. молодых людей не имеют средне-специального или высшего образования, из них 21 тыс. не работает и не учится.

Так, доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, выросла с 2,3% в 2015 году до 4% в 2020 году. Количество самозанятых увеличилось на 10% с 248-ми тыс. до 272-х тыс. человек.

По словам акима, другим наболевшим вопросом является постоянный рост цен на продукты питания. В настоящее время в областном центре и во всех районах для ежедневного контроля цен созданы мониторинговые группы.

«Из бюджета области выделено 5,7 млрд тг, в том числе 1,1 млрд — на закуп товаров в стабфонд и 4,6 млрд — на льготное кредитование, в основном направлены на кредитование товаропроизводителей. С ними заключены контракты на поставку 5800 тонн продукции, в стабфонде имеется запас продовольственных товаров в объеме 1320 тонн. Дополнительно в ближайшее время будет выделено еще 2 млрд тг. В целом, вопросы цен и тарифов на комуслуги находится на постоянном контроле», — сказал аким Алматинской области.

Кроме того, в целях сокращения региональных диспропорций и повышения доходов населения определены приоритетные направления развития и разработан План действий. Сформирован инвестиционный портфель области до 2025 года, который включает в себя 289 проектов на общую сумму 2,8 трлн тг и с созданием 19 тыс. рабочих мест.

«Для равномерного развития районов отобран пул проектов Талдыкорганского региона из 94-х проектов на общую сумму 1,1 трлн тг, будет создано 6 200 рабочих мест и организована подготовка кадров», — проинформировал аким региона.

В целях обеспечения продовольственной безопасности намечены меры по насыщению внутреннего рынка.

Так, для перехода к круглогодичному производству овощей до 2026 года будут введены 10 крупных тепличных хозяйств на 45 гектарах, их общая производственная мощность составит 25 тыс тонн. Это позволит увеличить в 2 раза валовый выпуск овощей и создать более 500 рабочих мест. Область имеет конкурентное преимущество в производстве мяса птицы и занимает 32% объема рынка республики. В рамках задачи по импортозамещению планируется строительство двух и расширение одной птицефабрик общей мощностью 76 тыс тонн в год с объемом инвестиций 85 млрд тг, будет создано более 1 100 рабочих мест.

«Параллельно с традиционными отраслями будет сделан акцент на добычу и переработку минерального сырья. Планируется реализация крупных инвестиционных проектов, например, добыча вольфрамовой руды на месторождении Богуты ТОО «Жетісу Вольфрамы» мощностью 3,3 млн тонн руды с объемом инвестиций 94 млрд тг и созданием 400 рабочих мест», — отметил К. Бозумбаев.

Другим важным проектом является строительство горно-обогатительного комбината ТОО «Коксай Музбел» мощностью переработки 25 млн тонн медной руды с объемом инвестиций 650 млрд тг на 1 200 рабочих мест.

Но ввиду того, что проект при существующем налоговом режиме и высокой чувствительности к ценам на медь является низкорентабельным, предлагается рассмотреть возможность отнесения месторождения «Коксай» к категории низкорентабельных и установить соответствующую ставку налога на добычу полезных ископаемых.

«Будет максимально использован транзитный потенциал с привлечением крупных международных игроков в транспортно-логистической сфере. Планируется осуществление масштабных проектов, направленных на перевалку, хранение и складирование грузов как в экспортном, так и в импортном направлении. Например, строительство перегрузочного терминала на станции Достык компании «DAR RAIL Infrastructure» стоимостью 25 млрд тг и с созданием 150 рабочих мест. Проект предусматривает перевалку, хранение и складирование до 9 млн тонн грузов и 300 тыс. контейнеров в год, следующих через казахстанско-китайскую границу», — пояснил К. Бозумбаев.

По словам акима, Жетысу отличается богатыми природно-рекреационными, историко-культурными ресурсами. При правильном подходе отрасль туризма можно превратить в полноценный драйвер экономики. Приоритетом является развитие Алматинского горного кластера, побережья озер Алаколь и Балхаш, экологического туризма в национальных природных парках.

«В рамках алматинского горного кластера планируется реализовать 8 проектов на общую сумму 546 млрд тг и созданием более 6 тысяч рабочих мест. К 2025 году доля туризма в валовом региональном продукте увеличится до 6%. В целом, в результате полной реализации инвестиционной программы области к 2025 году ежегодный рост ВРП ожидается на уровне не менее 5%, будет создано 35 тыс. постоянных рабочих мест на крупных предприятиях и 75 тыс. рабочих мест в сфере МСБ», — сообщил К. Бозумбаев.

Наряду с развитием экономики, в области имеются проблемы обеспечения социальной и инженерной инфраструктурой, решение которых способствовало бы снятию социальной напряженности среди населения. Без поддержки Правительства в области самостоятельно решать эти вопросы будет трудно.

В первую очередь, ликвидация трехсменного обучения. В настоящее время в области имеются 54 трехсменные школы.

За счет высокого уровня рождаемости и внутренней миграции контингент учащихся ежегодно растет порядка на 20 тыс., что приводит к появлению новых трехсменных школ.

В этой связи до 2025 года необходимо построить 115 школ, из которых 83 — за счет государственного бюджета.

Второе. До 2025 года в области планируется восстановить 114 тыс. гектар орошаемых земель путем реконструкции и капитального ремонта на общую сумму 153,4 млрд тг. Это позволит увеличить валовой сбор с орошаемых земель на 35% и создать порядка 9,5 тыс. рабочих мест. Третье. В области 91,5% населенных пунктов обеспечены централизованным водоснабжением. Однако, несмотря на высокий показатель, большая часть водопроводных сооружений и сетей изношена, в 234-х селах требуется реконструкция систем водоснабжения.

Четвертое. В области газифицировано 164 населенных пункта или 35% от подлежащих газификации, доступ к газу получили 1,3 млн человек (61%). Для полной загрузки магистрального газопровода «Алматы-Талдыкорган» необходимо построить газораспределительные сети в прилегающих населенных пунктах.

Подведение сетей за счет бюджета будет способствовать снижению стоимости работ по подключению к газу.

Пятое. В 690 дачных массивах, которые стали местом постоянного проживания для 214 тыс. человек, необходимо строительство инженерной и социальной инфраструктуры. Или же необходимо расселение с использованием частных и государственных инвестиций для строительства нового жилья и инфраструктуры в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском и Карасайском районах.

«Мы готовим План действий по этому вопросу и просим Правительство подключиться. Прошу Вашей поддержки в проработке совместно с Правительством вышеназванных вопросов и выделении необходимых средств из республиканского бюджета для софинансирования», — резюмировал К. Бозумбаев. Оставайтесь в курсе событий Премьер-Министра и Правительства Казахстан.