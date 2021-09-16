В Алматинской области наблюдается рост заболеваемости гриппом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, с начала эпидемиологического сезона (с 40 недели 2020 года по 36 неделю 2021 года) по региону зарегистрировано 47309 случаев ОРВИ, в сравнении с прошлым эпидемиологическим сезоном отмечается рост заболеваемости на 41,6%.

«Рост заболеваемости ОРВИ обусловлен продолжающейся пандемией COVID-19, которая повлияла на высокую обращаемость населения за медицинской помощью. Доля заболеваемости ОРВИ среди детей до 14 лет составил 34,2%. Случаев заболеваемости гриппом не зарегистрировано. Установлена циркуляция других негриппозных вирусов, такие как риновирусы, аденовирусы, риносинтициальные, вирусы парагриппа, бокавирусы, коронавирусы»,- отметили в ведомстве.

Кроме того, в ДСЭК региона сообщили, что местным исполнительным органом составлен договор на закуп вакцины против гриппа на 300 000 доз, на сегодня за счет местного бюджета приобретено 150 000 доз вакцины на сумму 147 202 500 (стоимость одной дозы 981,35 тенге).