В Алматинской области меценат передал экспресс-тесты сельским медучреждениям

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - К профилактике и противодействию распространения коронавируса активно подключаются меценаты Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Не считая продуктовых корзин, которые вручаются малообеспеченных слоям населения, бизнесмены активно приобретают и передают медицинским учреждениям необходимую технику. Очередной жест доброй воли продемонстрировал бизнесмен Нурлан Белгибаев, который вручил медикам Алакольского района 60 единиц экспресс-тестов по выявлению коронавируса.«Эти тесты активно используются в КНР и показали свою эффективность. Общая сумма 60 единиц экспресс-тестов составляет более одного миллиона тенге. Стоит отметить, что помимо них этот меценат выдал и пирометры, мы их активно используем на санитарных постах. Остальные передали в другие районы», - отметил аким Алакольского района Алибек Жаканбаев.