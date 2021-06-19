В Алматинской области лучшим врачам вручили по миллиону тенге

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области поздравили работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником. В торжественном мероприятии принял участие аким области Амандык Баталов, вручивший заслуженные награды победителям ежегодного конкурса по 10 номинациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Победителями в главных номинациях «Лучший врач» и «Лучший сельский врач» стали врач-гематолог Алматинской региональной клинической детской больницы Меруерт Джумабаева и заведующая Косозенской врачебной амбулатории Илийского района Алма Сембаева. Каждая в награду получила по 1 млн тенге.

С профессиональным праздником присутствующих поздравил аким области. Амандык Баталов остановился на работе, проводимой в регионе с целью повышения качества и доступности медицинских услуг, включая работу по улучшению материально-технической базы, решению вопроса дефицита кадров и обеспечения медработников жильем.

За счет средств местного бюджета в медицинских вузах и резидентуре обучаются 239 человек, в этом году планируется зачислить еще 30 студентов. Также в прошлом году на покупку 127 квартир для медиков было направлено 756 млн. тенге. Еще 30 арендных домов выделено в новом коттеджном городке. Кроме того, в Талдыкоргане планируют построить второй многоквартирный дом специально для работников здравоохранения.

- Один из символов медицины – белый халат. И пусть он всегда будет белоснежен и чист во всех смыслах. Пусть в ваших сердцах живет добро и чувство сопричастности к величайшему событию на земле: рождению и сохранению жизни. Пусть внимание и доброта, которые вы дарите людям, многократно возвратятся вам крепким здоровьем, почетом и уважением, - подытожил свое выступление Амандык Баталов.

Он также сообщил, что в ближайшее время перед инфекционной больницей в Талдыкоргане будет разбит сквер, на территории которого установят памятник медицинским работникам: «Проект памятника уже готов. Он будет в виде двух рук врачей, оберегающих древо жизни», - отметил А.Баталов.

Минутой мочания собравшиеся почтили память медицинских работников и всех тех, чьи жизни унесла пандемия. Затем торжественное собрание продолжилось церемонией награждения.

По 10 номинациям были награждены победители областного конкурса, проведенного в честь Дня медицинского работника. Так, победителем в номинации «Лучший врач» признан врач-гематолог Алматинской региональной клинической детской больницы Меруерт Джумабаева, «Лучший сельский врач» - заведующая Косозенской врачебной амбулатории Илийского района Алма Сембаева, «Лучший менеджер - организатор сферы здравоохранения» - директор областного кардиологического центра г.Талдыкорган Нурсан Сурашев. Дипломы и сертификаты на сумму 1 млн. тенге каждый стали весомой наградой за труд.

По 750 тыс. тенге завоевали и победители в номинациях «Лучшая медсестра» и «Лучший фельдшер», ими стали медсестра Сарканской центральной районной больницы Айнур Макенова и фельдшер медицинского пункта с.Аркабай Талгарского района Марияхан Ибышева.

Лучшей сельской врачебной амбулаторией признали центр первичной медико-санитарной помощи 6-го микрорайона г.Талдыкорган, лучшим фельшерско-акушерским пунктом - ФАП с.Коскудук (г. Капшагай), лучшим медпунктом - медицинский пункт с.Тенлик Ескелдинского района и лучшей среди станций скорой и неотложной помощи - отделение скорой и неотложной медицинской помощи Жамбылского района. Всем учреждениям-победителям были вручены сертификаты на сумму 500 тыс. тенге каждый.

В рамках праздника за профессионализм и преданность призванию около 40 медицинским работникам области были вручены медали «Ветеран труда», нагрудные знаки «За вклад в развитие здравоохранения», «Отличник здравоохранения» Министерства здравоохранения РК, также Почетные грамоты и Благодарственные письма акима области.

Стоит отметить, что этом году бюджет сферы здравоохранения Алматинской области превысил 168 млрд тенге. В рамках Дорожной карты предвыборной программы партии «Nur Otan» до 2025 года в регионе планируется строительство 109-ти объектов здравоохранения, из них 23 в текущем году, в том числе 20 быстровозводимых блочно-модульных медпунктов. Уровень оснащенности медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом в регионе достиг 90%. В текущем году дополнительно будет закуплено современное медицинское оборудование на сумму 3,2 млрд. тенге. В результате оснащенность медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет доведена до 93%, отметили в п ресс-службе акима Алматинской области.