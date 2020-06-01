В Алматинской области карантинные меры сохраняются – главный санврач региона

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Продолжить карантин в Алматинской области и ввести поэтапное послабление карантинных мер поручил главный государственный санитарный врач области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «JETISÝ MEDIA».

Но несмотря на это, разрешается свободное перемещение внутри области и за ее пределами. Сняты всех блокпосты и санитарные посты по периметру области, между районами и городами области.

При этом жители региона должны соблюдать социальную дистанцию на улице, в общественных местах, торговых объектах и других местах массового скопление. Также запрещается нахождение без масок, в том числе в общественном транспорте. Запрет остается и на проведение семейных и памятных мероприятий.

«Из-за сохранения карантина деятельность кинотеатров, выставок, интернет- и компьютерных клубов, игорных заведений, объектов общественного питания свыше 50 посадочных мест, ночных клубов и развлекательных объектов приостанавливается», – сообщил главный государственный санитарный врач области Кайрат Баймухамбетов.

Запрещается также проведение зрелищных, массовых мероприятий, семейных и памятных мероприятий, а также спортивных мероприятий в закрытых помещениях.