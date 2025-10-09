РУ
    15:00, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматинской области изъято 6 тонн наркотиков с начала года

    Департамент полиции Алматинской области опубликовал итоги борьбы с наркопреступностью за 9 месяцев 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    наручники, арест
    Фото: прокуратура Павлодарской области

    — По итогам девяти месяцев этого года на территории области выявлено 167 правонарушений, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято свыше 6 тонн наркотических средств, включая их синтетические виды, — сообщил первый заместитель начальника ДП области Багдат Ашимов.

    Активно ведется работа в интернет-пространстве: с помощью системы «Кибернадзор» заблокировано 1780 сайтов, распространявших информацию о продаже наркотиков. Через «Антифрод-центр» выявлены 1 333 банковские карты, а также сотни зарубежных счетов и криптокошельков, используемых в противоправных схемах.

    Также проведена 101 акция, уничтожено 800 незаконных надписей, в работу привлечено более 600 волонтеров.

    Ранее крупный канал перевозки наркотиков пресекли в Алматинской области. При проверке автомобиля в багажнике обнаружены три мешка с высушенной марихуаной общим весом более 58 кг.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Алматинская область
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
