В Алматинской области изъято 6 тонн наркотиков с начала года

— По итогам девяти месяцев этого года на территории области выявлено 167 правонарушений, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято свыше 6 тонн наркотических средств, включая их синтетические виды, — сообщил первый заместитель начальника ДП области Багдат Ашимов.

Активно ведется работа в интернет-пространстве: с помощью системы «Кибернадзор» заблокировано 1780 сайтов, распространявших информацию о продаже наркотиков. Через «Антифрод-центр» выявлены 1 333 банковские карты, а также сотни зарубежных счетов и криптокошельков, используемых в противоправных схемах.

Также проведена 101 акция, уничтожено 800 незаконных надписей, в работу привлечено более 600 волонтеров.

Ранее крупный канал перевозки наркотиков пресекли в Алматинской области. При проверке автомобиля в багажнике обнаружены три мешка с высушенной марихуаной общим весом более 58 кг.