В Алматинской области горела кровля сельского акимата

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в селе Корам Енбекшиказахского района произошло загорание кровли сельского акимата на площади 200 кв.метров.

Об этом МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.



Расстояние до ближайшей пожарной части - 25 км, отметили в КЧС. Звонок поступил на пульт «101» в 12:13, а в 12:50 пожар локализован, в 13:18 ликвидирован.

На место происшествия выезжали 7 сотрудников и 2 единицы техники противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.