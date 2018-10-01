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В Алматинской области горела кровля сельского акимата
16 Октября 2018 16:20 143
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в селе Корам Енбекшиказахского района произошло загорание кровли сельского акимата на площади 200 кв.метров.
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Об этом МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.
Расстояние до ближайшей пожарной части - 25 км, отметили в КЧС. Звонок поступил на пульт «101» в 12:13, а в 12:50 пожар локализован, в 13:18 ликвидирован.
На место происшествия выезжали 7 сотрудников и 2 единицы техники противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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