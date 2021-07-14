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    09:20, 14 Июль 2021 | GMT +6

    В Алматинской области двое мужчин отравились парами на АЗС

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин отравились парами легковоспламеняющейся жидкости на территории недействующей АЗС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение пресс-службы ДЧС Алматинской области в Instagram.

    «13 июля 2021 г. в 12.47 часов, в одном километре от с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области на территории недействующей с 2008 года автозаправочной станции, при проведении расчистки тридцатитонной пустой ёмкости, получили отравление парами легковоспламеняющейся жидкости двое мужчин 1971 и 1987 года рождения», - говорится в сообщении ДЧС.

    Как выяснилось, во время обеденного перерыва один из мужчин 1987 года рождения начал проведение расчистки емкости и потерял сознание от отравления парами легковоспламеняющейся жидкости. Второй мужчина 1971 года рождения, вернувшись с обеда, бросился ему на помощь. При помощи веревки вытащил напарника, но при этом, сам получил отравление и потерял сознание в емкости.
    Прибывшие на место сотрудники ДЧС Алматинской области спустились в емкость в специальных дыхательных аппаратах и вызволили мужчину при помощи спасательного каната. Оба человека незамедлительно были госпитализированы в отделение реанимации Центральной районной больницы Райымбекского района в состоянии средней тяжести.
    На данное время состояние обоих мужчин стабильное.

    Теги:
    Официально Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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