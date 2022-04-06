В Алматинской области автобус столкнулся с девятью автомобилями

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции региона, ДТП произошло 6 апреля в 11-30 часов в Карасайском районе.

«35-летний водитель автобуса ЛиАЗ на автодороге Алматы-Жандосова вследствие отказа тормозов допустил столкновение с девятью попутно следовавшими автомашинами (Toyota Camry, Nissan Patrol, Toyota Gracia, Kia Rio, Subaru Legacy, Toyota Carina, трактор и два Mercedes-Benz). Несколько человек из находившихся в салоне автобуса пассажиров вместе с травмированным водителем доставили на медобследование в больницу Каскелена», - проинформировали в ведомстве.

Сейчас на месте ДТП продолжают работать сотрудники патрульной полиции и дознаватели. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.