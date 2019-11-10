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08.11.2019 21:42
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08.11.2019 21:16
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В Алматинской области 20-летний парень «назло» брату свесился с балкона
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Факт зарегистрирован в одном из этажных домов жилого комплекса «Асыл арман» в Карасайском районе, где на пульт дежурного районной полиции поступил звонок о семейном дебоше, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Прибывший по вызову автопатруль в составе лейтенанта полиции Ержана Калжан и старшего сержанта полиции Бакыта Исаева столкнулись с неожиданной проблемой – молодой парень пытался сброситься с балкона пятого этажа.
«Выяснилось, что находившийся в алкогольном опьянении 20-летний парень, поссорился со старшим братом и в отместку решил покончить жизнь самоубийством сбросившись с пятого этажа. Подвыпивший парень уже свисал с балкона и не реагировал на уговоры своих родных, пытавшихся удержать его за руки. Общими усилиями полицейских и родных, парня с трудом удалось поднять и завести в квартиру» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Отобрав объяснительные от обоих братьев полицейские ограничились профилактической беседой и собранный по факту материал лишь зарегистрировали в книге учетов и заявлений.«Если бы не своевременное обращение в полицию, возможно, произошла бы трагедия. Мы искренне рады, что парень остался жив. И спасение молодого человека должно стать ему уроком от повторения новых ошибок. Полиция всегда готова прийти на помощь и наши контакты известны всем» - отметили в алматинской областной полиции.
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