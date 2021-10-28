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В алматинском микрорайоне Зердели осталось укрепить еще семь домов

Автор:  
Гульзат Сахова
28 Октября 2021, 17:31
В алматинском микрорайоне Зердели осталось укрепить еще семь домов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Усиление жилых домов в микрорайоне Зердели продолжается. В 2022 году осталось укрепить еще семь домов. Об этом в ходе брифинга в РСК Алматы рассказал руководитель управления комфортной городской среды города Алматы Сапар Нурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на данном участке с 2012 по 2016 годы были построены и введены в эксплуатацию 30 многоквартирных жилых домов.

«Из 30-ти жилых домов в 2016 году укрепительные работы были проведены в шести. В этих домах была выявлена усадка. В прошлом году мы усилили 7 домов и в этом году дополнительно укрепили еще 10 домов. На сегодня из 30-ти домов усилены 23. И оставшиеся семь домов мы планируем укрепить уже в следующем году»,- сообщил руководитель Сапар Нурашев

Напомним, в декабре 2019 года жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались на то, что их дом накренился. . Как сообщалось ранее, в этом микрорайоне в прошедшем году выровняли 7 жилых домов. В начале года сообщалось , что осталось укрепить еще 17 домов. 10 домов укрепят в этом году, еще 7 - в следующем.

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