В алматинский зоопарк прилетели зимовать цапли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинский зоопарк прилетели зимовать две белые цапли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в зоопарке, пара диких белых цапель в зоопарке появилась еще до нового года.

«Похоже, дикие цапли прилетели на зимовку. Откуда прилетели - неизвестно. Они не мешают и живут сами по себе. С другими птицами не общаются. Делают большие круги, перелетают с пруда на пруд. В кормушку к птицам не лезут. Они сами себе ловят рыбу. Возможно, цапли ночуют в зоопарке. Они летают днем, иногда улетают, а потом прилетают обратно. Людей не подпускают. Ведут себя очень тихо», - рассказал фотограф алматинского зоопарка Михаил Сорокоумов.

«Похожий случай у нас был еще в 2012 году. Тогда тоже появилась пара цапель, одна была ранена. Вскоре она умерла. И самец через какое-то время исчез, когда появилось много посетителей, но осенью вернулся опять. И только с наступлением холодов окончательно улетел»,- добавил Михаил Сорокоумов.

На сегодня в зоопарке обитают два вида цапель. Это белая египетская цапля, серая цапля.

Большая белая цапля – обычная гнездящаяся перелетная птица. Населяет равнинные озера, богатые тростниковыми зарослями, поросшие деревьями и кустарниками, неподалеку от мелководья.