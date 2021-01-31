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    21:30, 30 Январь 2021 | GMT +6

    В алматинский зоопарк прилетели зимовать цапли

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинский зоопарк прилетели зимовать две белые цапли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в зоопарке, пара диких белых цапель в зоопарке появилась еще до нового года.

    «Похоже, дикие цапли прилетели на зимовку. Откуда прилетели - неизвестно. Они не мешают и живут сами по себе. С другими птицами не общаются. Делают большие круги, перелетают с пруда на пруд. В кормушку к птицам не лезут. Они сами себе ловят рыбу. Возможно, цапли ночуют в зоопарке. Они летают днем, иногда улетают, а потом прилетают обратно. Людей не подпускают. Ведут себя очень тихо», - рассказал фотограф алматинского зоопарка Михаил Сорокоумов.

    «Похожий случай у нас был еще в 2012 году. Тогда тоже появилась пара цапель, одна была ранена. Вскоре она умерла. И самец через какое-то время исчез, когда появилось много посетителей, но осенью вернулся опять. И только с наступлением холодов окончательно улетел»,- добавил Михаил Сорокоумов.

    На сегодня в зоопарке обитают два вида цапель. Это белая египетская цапля, серая цапля.

    Большая белая цапля – обычная гнездящаяся перелетная птица. Населяет равнинные озера, богатые тростниковыми зарослями, поросшие деревьями и кустарниками, неподалеку от мелководья.

    Ранее сообщалось, что белые цапли были замечены в окрестностях Алматы.
    Теги:
    Экология Алматы
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