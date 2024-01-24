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    10:17, 24 Январь 2024 | GMT +6

    В Алматы запустили новые автобусы

    автобус
    Фото: акимат г. Алматы

    В Алматы с сегодняшнего дня полностью обновлен подвижной состав на маршруте №92, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата мегаполиса.

    Плановый выход на маршруте сообщением мкр. Мамыр-1 – мкр. Альмерек составляет 22 единицы. Однако автобусы часто совершали сход с линии по техническим причинам, из-за чего происходил разрыв в интервале движения.

    Ввиду этого Управлением городской мобильности принято решение об обновлении подвижного состава с увеличением количества автобусов до 25 единиц.

    Это позволит обеспечить регулярность и сократить планируемый интервал с 10 до 8 минут.

    Новые низкопольные двенадцатиметровые автобусы на газе марки Golden Dragon оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и др. Общая вместимость автобусов 113 мест, из них 28 посадочных.

    При этом старые автобусы будут включены в резервный состав парка.

    Следует отметить, что по итогам прошлого года в Алматы организовано 22 новых маршрута, в том числе 10 пригородных, с охватом порядка 50 населенных пунктов. Также обновлен подвижной состав на 24 маршрутах за счет 364 ед. автобусов. 

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Общество Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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