В Алматы запустили новые автобусы

В Алматы с сегодняшнего дня полностью обновлен подвижной состав на маршруте №92, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата мегаполиса.

Плановый выход на маршруте сообщением мкр. Мамыр-1 – мкр. Альмерек составляет 22 единицы. Однако автобусы часто совершали сход с линии по техническим причинам, из-за чего происходил разрыв в интервале движения.

Ввиду этого Управлением городской мобильности принято решение об обновлении подвижного состава с увеличением количества автобусов до 25 единиц.

Это позволит обеспечить регулярность и сократить планируемый интервал с 10 до 8 минут.

Новые низкопольные двенадцатиметровые автобусы на газе марки Golden Dragon оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования, видеонаблюдения и др. Общая вместимость автобусов 113 мест, из них 28 посадочных.

При этом старые автобусы будут включены в резервный состав парка.

Следует отметить, что по итогам прошлого года в Алматы организовано 22 новых маршрута, в том числе 10 пригородных, с охватом порядка 50 населенных пунктов. Также обновлен подвижной состав на 24 маршрутах за счет 364 ед. автобусов.