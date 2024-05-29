В Алматы задержали иностранцев-радикалов

28 мая КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержаны двое иностранных граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Фото: КНБ РК

По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию. В Казахстан прибыли в текущем году, постоянной работы не имели.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.