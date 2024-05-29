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    09:13, 29 Май 2024 | GMT +6

    В Алматы задержали иностранцев-радикалов

    терроризм
    Фото: КНБ РК

    28 мая КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы по подозрению в пропаганде терроризма задержаны двое иностранных граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ. 

    терроризм
    Фото: КНБ РК

    По данным следствия, ранее они длительное время проживали за рубежом, где были вовлечены в радикальную религиозную идеологию. В Казахстан прибыли в текущем году, постоянной работы не имели.

    Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    терроризм
    Фото: КНБ РК

     

     

    Теги:
    Терроризм Борьба с преступностью КНБ Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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