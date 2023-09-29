23:00, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6
В Алматы задержали четверых граждан Пакистана
Четверо пакистанцев подозреваются в незаконном пересечении границы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Алматы.
Задержаны они сотрудниками миграционной службы Алматы при содействии представителей ДКНБ и ПС КНБ РК на территории Наурызбайского района мегаполиса.
- В паспортах граждан Исламской Республики Пакистан отсутствуют штампы пересечения государственной границы Республики Казахстан, т.е. присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.392 УК РК.
Другие обстоятельства устанавливаются, - сообщили в полиции.