В Алматы задержали четверых граждан Пакистана

Четверо пакистанцев подозреваются в незаконном пересечении границы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Алматы.

Задержаны они сотрудниками миграционной службы Алматы при содействии представителей ДКНБ и ПС КНБ РК на территории Наурызбайского района мегаполиса.

- В паспортах граждан Исламской Республики Пакистан отсутствуют штампы пересечения государственной границы Республики Казахстан, т.е. присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.392 УК РК.

Другие обстоятельства устанавливаются, - сообщили в полиции.