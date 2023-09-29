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    23:00, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Алматы задержали четверых граждан Пакистана

    ДП Алматы
    Фото: ДП Алматы

    Четверо пакистанцев подозреваются в незаконном пересечении границы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Алматы.

    Задержаны они сотрудниками миграционной службы Алматы при содействии представителей ДКНБ и ПС КНБ РК на территории Наурызбайского района мегаполиса.

    - В паспортах граждан Исламской Республики Пакистан отсутствуют штампы пересечения государственной границы Республики Казахстан, т.е. присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.392 УК РК.

    Другие обстоятельства устанавливаются, - сообщили в полиции.

    Теги:
    полиция Алматы мигранты
    Автор
    Зифа Хабирова
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