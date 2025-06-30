В Алматы ускоряют строительство объектов водоснабжения

Дархан Сатыбалды посетил строящиеся объекты — Головные очистные сооружения, водозаборную станцию на реке Аксай, комплекс водоподготовки в микрорайоне Нурлытау, а также резервное гидротехническое сооружение в микрорайоне Нур Алатау.

Фото: акимат Алматы

Головные очистные сооружения построены в 1948 году и модернизированы в 2015 году. Объект сегодня обеспечивает водой около 20% населения Алматы, включая Бостандыкский район и части Алмалинского, Медеуского и Ауэзовского. По словам акима, от стабильной работы таких станций напрямую зависит здоровье и безопасность горожан.

Фото: акимат Алматы

На водозаборной станции в микрорайоне Таужолы Наурызбайского района строительные работы планируется завершить в ноябре 2025 года. Проект позволит обеспечить качественной питьевой водой более 100 тысяч жителей Наурызбайского и частично Карасайского районов. Дархан Сатыбалды подчеркнул, что подобные проекты должны завершаться строго в срок и соответствовать всем стандартам.

Фото: акимат Алматы

Еще один важный объект — строительство водоподготовительного комплекса и повысительной насосной станции в микрорайоне Нурлытау. Он рассчитан на улучшение водоснабжения более чем для 45 тысяч жителей, включая микрорайоны Нур Алатау, Ерменсай, Ремизовка, Актобе и других. Аким поручил ускорить работы и завершить объект до конца летнего сезона 2026 года.

— Водообеспечение — под особым контролем. Город растет, и нам нужны резервные мощности, соответствующие масштабам Алматы, — заявил аким.

Завершился объезд посещением объекта в микрорайоне Нур Алатау, где строится резервное гидротехническое сооружение. Проект призван повысить устойчивость системы водоснабжения города к пиковым нагрузкам и обеспечить надежность работы всей инфраструктуры.

Ранее в Мажилисе подняли вопрос о многолетней проблеме Нуринского группового водопровода, который обеспечивает питьевой водой более 20 населенных пунктов в Акмолинской области.