В Алматы ускоряют строительство объектов водоснабжения
Аким Алматы совершил рабочий объезд ключевых объектов инженерной инфраструктуры, где реализуются масштабные проекты по модернизации системы водоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Дархан Сатыбалды посетил строящиеся объекты — Головные очистные сооружения, водозаборную станцию на реке Аксай, комплекс водоподготовки в микрорайоне Нурлытау, а также резервное гидротехническое сооружение в микрорайоне Нур Алатау.
Головные очистные сооружения построены в 1948 году и модернизированы в 2015 году. Объект сегодня обеспечивает водой около 20% населения Алматы, включая Бостандыкский район и части Алмалинского, Медеуского и Ауэзовского. По словам акима, от стабильной работы таких станций напрямую зависит здоровье и безопасность горожан.
На водозаборной станции в микрорайоне Таужолы Наурызбайского района строительные работы планируется завершить в ноябре 2025 года. Проект позволит обеспечить качественной питьевой водой более 100 тысяч жителей Наурызбайского и частично Карасайского районов. Дархан Сатыбалды подчеркнул, что подобные проекты должны завершаться строго в срок и соответствовать всем стандартам.
Еще один важный объект — строительство водоподготовительного комплекса и повысительной насосной станции в микрорайоне Нурлытау. Он рассчитан на улучшение водоснабжения более чем для 45 тысяч жителей, включая микрорайоны Нур Алатау, Ерменсай, Ремизовка, Актобе и других. Аким поручил ускорить работы и завершить объект до конца летнего сезона 2026 года.
— Водообеспечение — под особым контролем. Город растет, и нам нужны резервные мощности, соответствующие масштабам Алматы, — заявил аким.
Завершился объезд посещением объекта в микрорайоне Нур Алатау, где строится резервное гидротехническое сооружение. Проект призван повысить устойчивость системы водоснабжения города к пиковым нагрузкам и обеспечить надежность работы всей инфраструктуры.
Ранее в Мажилисе подняли вопрос о многолетней проблеме Нуринского группового водопровода, который обеспечивает питьевой водой более 20 населенных пунктов в Акмолинской области.