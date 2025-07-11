В Алматы умные камеры фиксируют нарушения условий пробации
В Алматы реализуется цифровой проект, направленный на усиление контроля за лицами, находящимися под пробационным надзором. Об этом в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.
По его словам, система видеонаблюдения позволяет в автоматическом режиме фиксировать нарушения, допускаемые осужденными, в отношении которых судом установлены определённые ограничения.
– Некоторые осужденные совершают административные или уголовные правонарушения, либо нарушают ограничения, установленные судом. Например, им запрещено покидать район проживания без уведомления, выходить из дома после 22:00 или посещать увеселительные заведения, – отметил Асет Чиндалиев.
В рамках проекта уже выявлено около 50 случаев, когда лица, находящиеся под пробационным контролем, нарушали установленные условия – находились вне дома ночью или посещали запрещенные места.
Проект реализуется в пилотном режиме и, по словам представителей ведомства, доказал свою эффективность. В перспективе его планируется масштабировать на другие регионы страны.
Полное интервью с Асетом Чиндалиевым можно прочитать здесь.