В Алматы умные камеры фиксируют нарушения условий пробации

По его словам, система видеонаблюдения позволяет в автоматическом режиме фиксировать нарушения, допускаемые осужденными, в отношении которых судом установлены определённые ограничения.

– Некоторые осужденные совершают административные или уголовные правонарушения, либо нарушают ограничения, установленные судом. Например, им запрещено покидать район проживания без уведомления, выходить из дома после 22:00 или посещать увеселительные заведения, – отметил Асет Чиндалиев.

В рамках проекта уже выявлено около 50 случаев, когда лица, находящиеся под пробационным контролем, нарушали установленные условия – находились вне дома ночью или посещали запрещенные места.

Проект реализуется в пилотном режиме и, по словам представителей ведомства, доказал свою эффективность. В перспективе его планируется масштабировать на другие регионы страны.

Полное интервью с Асетом Чиндалиевым можно прочитать здесь.