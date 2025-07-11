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    12:20, 11 Июль 2025 | GMT +5

    В Алматы умные камеры фиксируют нарушения условий пробации

    В Алматы реализуется цифровой проект, направленный на усиление контроля за лицами, находящимися под пробационным надзором. Об этом в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев.

    камера, видеонаблюдение, бейнебақылау
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По его словам, система видеонаблюдения позволяет в автоматическом режиме фиксировать нарушения, допускаемые осужденными, в отношении которых судом установлены определённые ограничения.

    – Некоторые осужденные совершают административные или уголовные правонарушения, либо нарушают ограничения, установленные судом. Например, им запрещено покидать район проживания без уведомления, выходить из дома после 22:00 или посещать увеселительные заведения, – отметил Асет Чиндалиев.

    В рамках проекта уже выявлено около 50 случаев, когда лица, находящиеся под пробационным контролем, нарушали установленные условия – находились вне дома ночью или посещали запрещенные места.

    Проект реализуется в пилотном режиме и, по словам представителей ведомства, доказал свою эффективность. В перспективе его планируется масштабировать на другие регионы страны.

    Полное интервью с Асетом Чиндалиевым можно прочитать здесь.

    Теги:
    Генпрокуратура Пенитенциарная система Регионы Прокуратура Видео Алматы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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