В Алматы прошла ярмарка культурного обмена между Казахстаном и Китаем

Мероприятие прошло на площади Абая в рамках визита делегации из китайского города Сиань и II саммита «Центральная Азия – Китай».

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Посетители получили уникальную возможность познакомиться с культурным наследием Казахстана и Китая: были представлены традиционные музыкальные инструменты, яркие музыкальные и танцевальные выступления, а также интерактивные площадки для людей всех возрастов.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Гости ярмарки услышали казахскую этническую музыку, увидели традиционную одежду, попробовали национальные блюда. Кроме того, посетителям показали национальные традиции и мастер-классы от местных ремесленников.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

На ярмарке были представлены выставочные зоны китайской культуры: музейные и культурные сувениры, ремесленные демонстрации, каллиграфия и традиционная живопись, консультации китайских врачей. Особый интерес вызвали чайная церемония, шоу в костюмах ханьфу и дегустация аутентичных блюд из Сианя.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Таким образом, ярмарка объединила две разные культуры и подарила посетителям яркие впечатления.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Отметим, мероприятие является частью программы прибытия туристского поезда по маршруту «Сиань – Алматы». Также запланированы симпозиумы, деловые встречи и экскурсии по достопримечательностям Алматы.