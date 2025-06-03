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    21:12, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматы прошла ярмарка культурного обмена между Казахстаном и Китаем

    Гости ярмарки могли ознакомиться с богатым культурным наследием обеих стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Мероприятие прошло на площади Абая в рамках визита делегации из китайского города Сиань и II саммита «Центральная Азия – Китай».

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Посетители получили уникальную возможность познакомиться с культурным наследием Казахстана и Китая: были представлены традиционные музыкальные инструменты, яркие музыкальные и танцевальные выступления, а также интерактивные площадки для людей всех возрастов.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Гости ярмарки услышали казахскую этническую музыку, увидели традиционную одежду, попробовали национальные блюда. Кроме того, посетителям показали национальные традиции и мастер-классы от местных ремесленников.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На ярмарке были представлены выставочные зоны китайской культуры: музейные и культурные сувениры, ремесленные демонстрации, каллиграфия и традиционная живопись, консультации китайских врачей. Особый интерес вызвали чайная церемония, шоу в костюмах ханьфу и дегустация аутентичных блюд из Сианя.

    р
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Таким образом, ярмарка объединила две разные культуры и подарила посетителям яркие впечатления.

    р
    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    р
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Отметим, мероприятие является частью программы прибытия туристского поезда по маршруту «Сиань – Алматы». Также запланированы симпозиумы, деловые встречи и экскурсии по достопримечательностям Алматы.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform
    Теги:
    Культура Казахстан Китай Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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