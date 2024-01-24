РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:18, 23 Январь 2024 | GMT +6

    В Алматы посещение музеев станет бесплатным для всех школьников Казахстана

    В Алматы посещение музеев станет бесплатным для всех школьников Казахстана
    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    Акиматом Алматы принято решение, согласно которому все школьники с 24 января бесплатно могут посещать музеи города. Это позволит обогатить учебный процесс, стимулировать их интерес к культуре, искусству и истории. Кроме того, посещение музеев будет способствовать развитию критического мышления и аналитических навыков у детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    - У нас в стране 3,9 млн школьников. Мы хотим, чтобы у всех детей и подростков была возможность посещать музеи города, чтобы они своими глазами увидели произведения искусства, артефакты и экспонаты. Это поможет им расширить знания, анализировать, например, исторические события. В основном школьники приходят вместе с классными руководителями. Теперь они и во время каникул, и в течение учебного года могут абсолютно бесплатно посещать музеи, подведомственные акимату Алматы, – сообщили в акимате.

    Список музеев, посещение которых станет бесплатным для школьников:

    1. Музей истории Алматы (ул. Кабанбай батыра, 132).

    2. Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа (Зенкова, 24/А.

    3. Музей Д. А. Кунаева (Тулебаева, 117).

    4. Литературно-мемориальный музейный комплекс:
    Дом-музей С. Муканова (ул. Тулебаева, 125, кв. 3).
    Дом-музей Г. Мусрепова (ул.Карасай батыра 49, кв. 25).

    5. Мемориальный музей Н. Тлендиева (ул. Кунаева, 96).

    6. Дом-музей А. Байтурсынулы (ул. Байтурсынулы, 60).

    7. Музейный комплекс Райымбек батыра (пр. Райымбек батыра, 96 а).

    8. Мультимедийный центр традиционной музыки (микрорайон Нұркент, 5/11).

    Теги:
    Культура Регионы Общество Алматы школа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!