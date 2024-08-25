В Алматы почтили память Жаксылыка Ушкемпирова
Олимпийский чемпион Елдос Сметов, повторивший победу борца через 44 года, акимы Алматинской и Жамбылской областей и другие посетили Кенсайское кладбище в Алматы, где имам прочитал Коран в память выдающегося спортсмена, Героя Труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Жамбылской области.
В этот же день состоялся поминальный обед памяти борца - первого казахского олимпийского чемпиона, чемпиона мира Жаксылыка Ушкемпирова.
Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул значительный вклад яркого спортивного деятеля в укрепление спортивного потенциала нашей страны.
Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев отметил, что на Жаксылыка Ушкемпирова равняются все молодые спортсмены. Он выразил уверенность в том, что благородный характер легенды спорта и его достижения навсегда останутся в памяти народа. Кроме того, глава региона особо отметил историческую победу Елдоса Сметова, который выполнил мечту Жаксылыка Ушкемпирова и повторил его победу спустя 44 года.
Воспоминаниями об именитом казахстанском борце поделились председатель Совета ветеранов Жамбылской области Еркинбек Солтыбаев, председатель Жамбылского областного маслихата Абдалы Нуралиев, супруга Жаксылыка Амиралыулы Кулпан Ушкемпирова, его родные и друзья, чемпион Олимпиады-2024 Елдос Сметов, серебряный призер Демеу Жадыраев. Они также поблагодарили организаторов мероприятия.
Напомним, что в Казахстане ежегодно проходит турнир по вольной борьбе памяти Жаксылыка Ушкемпирова.