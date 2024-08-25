В Алматы почтили память Жаксылыка Ушкемпирова

Олимпийский чемпион Елдос Сметов, повторивший победу борца через 44 года, акимы Алматинской и Жамбылской областей и другие посетили Кенсайское кладбище в Алматы, где имам прочитал Коран в память выдающегося спортсмена, Героя Труда Казахстана Жаксылыка Ушкемпирова, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Жамбылской области.

Фото: акимат Жамбылской области

В этот же день состоялся поминальный обед памяти борца - первого казахского олимпийского чемпиона, чемпиона мира Жаксылыка Ушкемпирова.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул значительный вклад яркого спортивного деятеля в укрепление спортивного потенциала нашей страны.

Фото: акимат Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев отметил, что на Жаксылыка Ушкемпирова равняются все молодые спортсмены. Он выразил уверенность в том, что благородный характер легенды спорта и его достижения навсегда останутся в памяти народа. Кроме того, глава региона особо отметил историческую победу Елдоса Сметова, который выполнил мечту Жаксылыка Ушкемпирова и повторил его победу спустя 44 года.

Фото: olympic.kz

Воспоминаниями об именитом казахстанском борце поделились председатель Совета ветеранов Жамбылской области Еркинбек Солтыбаев, председатель Жамбылского областного маслихата Абдалы Нуралиев, супруга Жаксылыка Амиралыулы Кулпан Ушкемпирова, его родные и друзья, чемпион Олимпиады-2024 Елдос Сметов, серебряный призер Демеу Жадыраев. Они также поблагодарили организаторов мероприятия.

Напомним, что в Казахстане ежегодно проходит турнир по вольной борьбе памяти Жаксылыка Ушкемпирова.