    10:08, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы перехватили посылку с наркотиками из США

    В Алматы сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в страну наркотиков через международную почтовую посылку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ДП Алматы

    Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки с наркотическим средством растительного происхождения.

    По информации полиции, посылка прибыла из США. Внутри находилось значительное количество запрещенного вещества.

    Фото: ДП Алматы

    – Сотрудники полиции регулярно проводят оперативные и специальные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков. Это не единичный случай, подобные эпизоды выявлялись и ранее. Мы будем продолжать системную работу, чтобы пресекать такие правонарушения, — подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

    В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.

    Напомним, в июле этого года суд присяжных в Алматы признал местного жителя виновным в крупной контрабанде и продаже наркотиков. Он незаконно переместил через таможенную границу наркотические и психотропные вещества, спрятав их в международной почтовой посылке.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками Алматы США
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
