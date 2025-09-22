В Алматы перехватили посылку с наркотиками из США

Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки с наркотическим средством растительного происхождения.

По информации полиции, посылка прибыла из США. Внутри находилось значительное количество запрещенного вещества.

Фото: ДП Алматы

– Сотрудники полиции регулярно проводят оперативные и специальные мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков. Это не единичный случай, подобные эпизоды выявлялись и ранее. Мы будем продолжать системную работу, чтобы пресекать такие правонарушения, — подчеркнул начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.

Напомним, в июле этого года суд присяжных в Алматы признал местного жителя виновным в крупной контрабанде и продаже наркотиков. Он незаконно переместил через таможенную границу наркотические и психотропные вещества, спрятав их в международной почтовой посылке.



