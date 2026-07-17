В Алматы пассажиры канатной дороги застряли на Кок-Тобе из-за отключения света

Причиной стало внезапное обесточивание линий электроснабжения.

В администрации парка подтвердили, что работа канатной дороги была временно приостановлена.

— В данный момент канатная дорога временно приостановлена из-за отсутствия электроэнергии. Мы не можем сказать, когда восстановят электроснабжение. Как только подача электроэнергии будет возобновлена, канатная дорога продолжит работу в штатном режиме. Всех пассажиров мы спустили на землю с помощью резервного аварийного генератора, — сообщили в администрации парка.

В администрации уточнили, что пострадавших нет. Работа канатной дороги будет возобновлена после восстановления электроснабжения и проверки всех систем безопасности.

В АО «Алатау Жарық Компаниясы» сообщили, что линии электроснабжения, питающие туристический объект, не находятся на балансе компании.

— По отключениям на Кок-Тобе сообщаем, что данные электрические сети не находятся на балансе АО «Алатау Жарық Компаниясы». Информация передана организации, обслуживающей указанные сети, для принятия необходимых мер, — сообщили в АЖК.

Вместе с тем масштабное отключение электроэнергии затронуло и сети самой компании. Согласно карте аварийных отключений АЖК, сбои произошли сразу на нескольких линиях РЭС-2 и РЭС-6.

Без электроснабжения временно осталась часть центральной части Алматы, в том числе районы проспекта Абая, проспекта Назарбаева, а также улиц Богенбай батыра, Наурызбай батыра, Зенкова, Бегалина и Кабанбай батыра.

Оперативно-выездные бригады проводили восстановительные работы.

— В 14:45 электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено, — сообщили в пресс-службе АЖК.

Ранее сообщалось, что в Алматы уже несколько суток сохраняется аномально жаркая и сухая погода. По данным РГП «Казгидромет», в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха составит около +35 °C, а местами столбики термометров могут подняться до +40 °C и выше.