В Алматы отремонтируют более 60 км дорог и обновят 10 пешеходных переходов

В Бостандыкском районе Алматы продолжается комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. Повышение качества дорог, обустройство тротуаров и создание безбарьерной среды для маломобильных граждан остаются приоритетами работы районного акимата. В 2024–2025 годах на эти цели направлено более 5 млрд тенге, что позволяет реализовать масштабные проекты на десятках улиц. О том, как ремонтируют дороги и тротуары рассказал на пресс-конференции Региональной службы коммуникаций г. Алматы аким Бостандыкского района Санджар Алин.

— В прошлом году в районе был проведен средний ремонт 30,5 км дорог на 33 улицах на сумму 1,3 млрд тенге. В 2025 году программа ремонта продолжается: планируется обновить еще 27,5 км дорожного полотна на 19 улицах, на что выделено 3 млрд тенге. Помимо среднего ремонта, с начала текущего года ведется текущий ремонт дорог — уже восстановлено 30 тыс. кв. метров асфальтового покрытия на сумму 500 млн тенге. До конца года планируется восстановление еще 10 тыс. кв. метров покрытия, на что предусмотрено дополнительно 150 млн тенге, — сообщили в акимате.

Особое внимание уделяется благоустройству тротуаров: в 2025 году техническими тротуарами обеспечено 12 улиц района, включая Утепова, Кекилбайулы, Наурызбай батыра, Тлендиева, Садыкова, Мустафина, Розыбакиева, Радостовца, Шашкина, Торайгырова, Бухар Жырау и Померанцева. Общая сумма затрат на эти работы составила 308 млн тенге.

Как сообщили в акимате, с августа этого года стартуют работы по капитальному ремонту и модернизации лифтов и подъемников в 10 пешеходных переходах — пяти надземных и пяти подземных. Эти меры направлены на создание комфортной и доступной городской среды для лиц с особыми потребностями. Все работы будут завершены до конца 2025 года.