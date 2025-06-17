В Алматы официально запущен проект SIM KIDS

- По поручению Генерального прокурора выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы по ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете. SIM KIDS - это специальная детская SIM-карта, созданная для безопасного и контролируемого доступа в интернет. Она автоматически блокирует вредоносный контент, позволяет родителям отслеживать активность ребенка в приложениях и обеспечивает возможность связи с ребенком даже в беззвучном режиме, - пояснили в ведомстве.

Проект успешно прошел этап пилотного тестирования и в настоящее время доступен для подключения всем желающим.

Ранее сообщалось, что разработку программы «Дети Казахстана» планируется завершить к декабрю 2025 года. Одной из ключевых новаций в рамках разрабатываемой программы «Дети Казахстана» станет создание в каждом регионе управлений по охране прав детей, а на уровне районов – соответствующих отделов.