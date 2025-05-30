В Алматы на свет появилась тройня

Счастливыми родителями стали Эльмира Рысманова и ее супруг Нурмахан Голибаев.

Беременность наступила естественным путем, без применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Пациентка поступила в Городской перинатальный центр на сроке 31 недели. В связи с рисками, связанными с преждевременными родами и особенностями тройной беременности, было произведено экстренное кесарево сечение.

В результате на свет появились три девочки, которых назвали Фатима, Зухра и Аиша:

- в 14:07 – девочка весом 1711 грамм, рост 43 см;

- в 14:08 – девочка весом 1748 грамм, рост 40 см;

- в 14:09 – девочка весом 1493 грамм, рост 40 см.

Сразу после рождения малыши были помещены в отделение реанимации новорожденных, где им была оказана вся необходимая помощь. Состояние малышек улучшается, и совсем скоро, после окончательного восстановления, вся семья сможет быть вместе дома.

Несмотря на все сложности многоплодной беременности, 36-летняя мама сейчас чувствует себя хорошо и благодарит врачей за поддержку.

– Это мои третьи близнецы. В нашей семье уже растут две замечательные пары близнецов, появившиеся на свет в 2019 и 2022 годах. А теперь, в 2025 году, на свет появилась тройня. Теперь у нас 10 детей. От всей души благодарю акушеров-гинекологов, врачей и всех специалистов Городского перинатального центра. Благодаря профессионализму врачей и заботе все прошло благополучно, – говорит многодетная мама Эльмира Рысманова.

Это первая тройня, появившаяся на свет в этом году в городском перинатальном центре. За прошлый год Городской перинатальный центр Алматы оказал помощь более чем 16 700 матерям и их новорожденным, принял 9014 родов. Именно здесь было проведено 62% всех преждевременных родов в городе.

Отметим, В 2024 году в Казахстане появилось на свет 367 тысяч младенцев. Из них более 17 тысяч малышей родились недоношенными.