В Алматы на два месяца ограничат движение по улице Курмангазы

С 17 июня по 17 августа в Медеуском районе города Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Движение от проспекта Достык до улицы Зенкова будет закрыто в обе стороны.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 метров, введённого в эксплуатацию с 1986 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента.

За последние 5 лет на данном участке было устранено порядка 10 повреждений.