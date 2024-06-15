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    18:43, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    В Алматы на два месяца ограничат движение по улице Курмангазы

    алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    С 17 июня по 17 августа в Медеуском районе города Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Движение от проспекта Достык до улицы Зенкова будет закрыто в обе стороны.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 305 метров, введённого в эксплуатацию с 1986 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента.

    За последние 5 лет на данном участке было устранено порядка 10 повреждений.

    — Данный участок трубопровода обеспечивает теплом и горячей водой 5 многоквартирных жилых домов и 4 прочих объекта. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка, — сообщили в пресс-службе ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Теги:
    Ремонт Транспорт Алматы Перекрытие улиц
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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