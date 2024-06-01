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    12:30, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    В Алматы ликвидирована подпольная лаборатории по производству синтетических наркотиков

    наркотики
    Фото: КНБ РК

    Департаментом КНБ по г. Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    16 мая т.г. в одном из частных домов южной столицы с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержаны двое граждан Казахстана.

    В ходе обыска изъято 7 кг психотропного вещества «мефедрон» и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.
    Стоимость обнаруженных наркотиков на «черном» рынке может составлять около 140 млн тенге.

    наркотики
    Фото: КНБ РК

    По данным следствия, задержанные лица работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве т.н. «варщиков».

    С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками КНБ Синтетика Наркомагазины
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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