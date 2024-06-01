В Алматы ликвидирована подпольная лаборатории по производству синтетических наркотиков

Департаментом КНБ по г. Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

16 мая т.г. в одном из частных домов южной столицы с поличным, в процессе изготовления психотропных веществ, задержаны двое граждан Казахстана.

В ходе обыска изъято 7 кг психотропного вещества «мефедрон» и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.

Стоимость обнаруженных наркотиков на «черном» рынке может составлять около 140 млн тенге.

Фото: КНБ РК

По данным следствия, задержанные лица работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве т.н. «варщиков».

С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.