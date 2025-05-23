В Алматы капитально отремонтируют развязку на Райымбека – Саина

Транспортная развязка на пересечении проспекта Райымбек батыра с улицей Саина была построена в 2005 году. С момента ввода в эксплуатацию регулярно проходит мониторинг состояния несущих конструкций.

По данным управления городской мобильности Алматы, осмотры, проведенные в 2016, 2020 и 2023 годах, не выявили критичных дефектов. Однако в ходе прошлогоднего обследования специалисты зафиксировали дефекты.

– По итогам обследования в ноябре 2024 года было принято решение о проведении капитального ремонта развязки в связи с образовавшимися дефектами бетонной поверхности конструкций моста, необходимостью ремонта деформационных швов на дорожном полотне и асфальтобетонного покрытия, – отметил руководитель управления Сагындык Телибаев.

В феврале этого года был заключен договор с подрядной организацией по разработке проектно-сметной документации, а сами работы начнутся в 2026 году.

По его словам, в марте этого года эстакада обследовали с использованием специальных датчиков. Ненормативных деформаций не выявили.

При этом начались работы по консервации (временной защите) отдельных элементов конструкции: ремонт поверхности консольной части ригеля промежуточной опоры эстакады путем штукатурки специальным составом, ремонт стойки промежуточной опоры эстакады путем дополнительного армирования и поверхностного бетонирования, ремонт специальным составом консольной части промежуточной опоры правоповоротного съезда с эстакады на юг.

– Повода для беспокойства нет, на сегодня ничто не угрожает целостности объекта. До начала капитального ремонта в 2026 году технической службой будет проводиться ежемесячный осмотр развязки, – подытожил Сагындык Телибаев.

Напомним, в начале года водители заметили, как разошелся шов на проспекте Райымбека западнее улицы Ашимова.

С 23 апреля на проспекте Райымбека батыра в Алматы началось строительство линии BRT.