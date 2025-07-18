В Алматы изменились цены на билеты в Центральный музей

Музей активно развивает культурно-образовательные программы, проводит выставки и мероприятия, которые требует регулярных вложений в оборудование, оформление и продвижение.

Как сообщили в администрации, в целях повышения эффективности деятельности музея, а также укрепления его финансовой устойчивости проводятся работы по повышению прейскуранта цен на услуги музея.

— Анализ стоимости входных билетов и платных услуг в музеях города показал, что текущие цены остаются ниже среднерыночных. На сегодня Центральный государственный музей предлагает услуги по ценам, на 40–50% ниже среднерыночных, при этом расширяя спектр мероприятий. Например, входные билеты для взрослых в региональных музеях и музеях города Алматы составляет 1000 тенге, хотя экспозиционные пространства и выставленные экспонаты в разы меньше чем в центральном музее, — сообщили в музее.

Ранее вход в музей (1,2,3,4 экспозиционных залов) для граждан Республики Казахстан составлял 500 тенге, теперь стоимость билета — 1500 тенге. Стоимость билета составит 2000 тенге, если дополнительно посетить залы» открытый фонд «(Золотой зал) и» «Антропология». Для студентов и пенсионеров основные экспозиционные залы — 700 тенге, обход всех залов — 1500 тенге.

Стоимость посещения музея для иностранных граждан — 2000 тенге, с экскурсионным обслуживанием — 10 000 тенге.

Напомним, 30 января Президент РК присвоил статусы «национальных» музею искусств имени Кастеева и Центральному госмузею.