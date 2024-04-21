В Алматы избрали нового президента федерации бокса

В самом крупном городе республики прошла отчетно-выборочная конференция федерации бокса, в ходе которой делегаты единогласно поддержали кандидатуру Аблуллы Тансихова на пост президента федерации бокса Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нового «рулевого» представил его предшественник Ержан Космамбетов, возглавлявший организацию последние четыре года. Боксерский актив города поблагодарил Космамбетова за вклад в развитие отечественного бокса и выразил поддержку новому главе городской федерации.

Фото: федерация бокса Алматы

Исполнительный директор федерации бокса Алматы считает, что для Абдуллы Тансихова место нынешней работы — в федерации бокса Алматы будет плодотворным в плане поиска и огранки талантов, а результат не заставит себя ждать.

Фото: федерации бокса Алматы