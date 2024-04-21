В Алматы избрали нового президента федерации бокса
В самом крупном городе республики прошла отчетно-выборочная конференция федерации бокса, в ходе которой делегаты единогласно поддержали кандидатуру Аблуллы Тансихова на пост президента федерации бокса Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Нового «рулевого» представил его предшественник Ержан Космамбетов, возглавлявший организацию последние четыре года. Боксерский актив города поблагодарил Космамбетова за вклад в развитие отечественного бокса и выразил поддержку новому главе городской федерации.
Исполнительный директор федерации бокса Алматы считает, что для Абдуллы Тансихова место нынешней работы — в федерации бокса Алматы будет плодотворным в плане поиска и огранки талантов, а результат не заставит себя ждать.
— В нашем мегаполисе имеются богатые традиции, заложенные еще в прошлом столетии. Уверен, мы способны демонстрировать высокие результаты на международной арене. Бокс Алматы уже завоевал свое место под солнцем, однако его нужно постоянно отстаивать, доказывая преимущество в быстро развивающейся конкуренции. На последнем чемпионате республики среди младших юношей наша команда заняла 2 командное место, завоевав 10 медалей (2-5-3). На аналогичном турнире среди девочек спортсменки из Алматы также выиграли 10 наград различного достоинства. Со своей стороны, наша федерация приложит максимальные усилия, чтобы на должном уровне способствовать росту алматинских мастеров кожаной перчатки. Думаю, совместно с городским управлением спорта нам удастся воплотить все задуманное в реальность, — подчеркнул исполнительный директор федерации бокса Алматы.