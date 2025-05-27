В Алматы частично перекроют улицу Маркова для замены теплотрассы

С 21:00 часов 27 мая до 07:00 часов 28 мая движение автотранспорта в Бостандыкском районе будет ограничено по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до улицы Пожарского в обоих направлениях.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка магистрального трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного уличного сегмента. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», в Бостандыкском районе планируется реконструировать трубопровод, введенный в эксплуатацию в 1983 году, общей протяженностью 2,7 километра, расположенный в контуре улиц Габдуллина — Набережная Хамита Ергалиева — Бухар Жырау — Байтурсынова. В период проведения реконструкции подача горячей воды потребителям сохранится.

— Данная теплотрасса обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 128 многоквартирных жилых домов, 25 частных домов, 2 детских садов, 1 школы, 1 медицинского учреждения и 65 других объектов, — уточнили в компании.

В этом году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Отметим, что с 23 апреля по 10 июня по бульвару Бухар Жырау от улицы Сергея Маркова до улицы Римского-Корсакова с южной стороны частично закрыто движение для автотранспорта.