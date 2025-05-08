В Алматы 9 мая перекроют улицы и организуют развозку

С 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц: Кунаева – Жибек жолы – Казыбек би – Барибаева. На этом участке также будет временно закрыта парковка.

Кроме того, в указанный период будет полностью перекрыта улица Гоголя от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Кунаева.

– Убедительно просим не оставлять автомобили вдоль улицы на этот период. Также просим жителей и гостей Алматы заранее планировать маршруты движения и, по возможности, использовать альтернативные пути, чтобы избежать заторов и неудобств, – отметили в акимате.

Вносятся временные изменения в схемы движения 34 маршрутов.

Для удобства участников мероприятия будет организована бесплатная развозка от парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев в одном направлении по следующим маршрутам: - проспект Достык (между улицами Толе би и Казыбек би) – Площадь Абая – Центральный стадион; - улица Калдаякова (южнее улицы Гоголя) – Халык Арена; - ⁠улица Гоголя (угол улицы Кунаева) – проспект Райымбек батыра / улица Абылай хана; - улица Кунаева (между улицами Гоголя и Казыбек би) – рынок «Сәлем»; - улица Гоголя (западнее улицы Калдаякова) – Алматы Арена.

Ранее сообщалось о том, как в Алматы отпразднуют День защитника Отечества и 80-летие Победы.

Также в Алматы состоится масштабное световое шоу с участием более 500 дронов.