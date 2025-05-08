В Алматы 9 мая перекроют улицы и организуют развозку
В связи с празднованием 80-летия Победы и возложением цветов в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, в Алматы будет временно ограничено движение транспорта и закрыты парковочные зоны, передает корреспондент агентства Kazinform.
С 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц: Кунаева – Жибек жолы – Казыбек би – Барибаева. На этом участке также будет временно закрыта парковка.
Кроме того, в указанный период будет полностью перекрыта улица Гоголя от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Кунаева.
– Убедительно просим не оставлять автомобили вдоль улицы на этот период. Также просим жителей и гостей Алматы заранее планировать маршруты движения и, по возможности, использовать альтернативные пути, чтобы избежать заторов и неудобств, – отметили в акимате.
Вносятся временные изменения в схемы движения 34 маршрутов.
Для удобства участников мероприятия будет организована бесплатная развозка от парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев в одном направлении по следующим маршрутам:
- проспект Достык (между улицами Толе би и Казыбек би) – Площадь Абая – Центральный стадион;
- улица Калдаякова (южнее улицы Гоголя) – Халык Арена;
- улица Гоголя (угол улицы Кунаева) – проспект Райымбек батыра / улица Абылай хана;
- улица Кунаева (между улицами Гоголя и Казыбек би) – рынок «Сәлем»;
- улица Гоголя (западнее улицы Калдаякова) – Алматы Арена.
Ранее сообщалось о том, как в Алматы отпразднуют День защитника Отечества и 80-летие Победы.
Также в Алматы состоится масштабное световое шоу с участием более 500 дронов.