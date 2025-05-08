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    14:30, 08 Май 2025 | GMT +5

    В Алматы 9 мая перекроют улицы и организуют развозку

    В связи с празднованием 80-летия Победы и возложением цветов в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев, в Алматы будет временно ограничено движение транспорта и закрыты парковочные зоны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как в Алматы отпразднуют День защитника Отечества и 80-летие Победы
    Фото: акимат Алматы

    С 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц: Кунаева – Жибек жолы – Казыбек би – Барибаева. На этом участке также будет временно закрыта парковка.

    Кроме того, в указанный период будет полностью перекрыта улица Гоголя от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Кунаева.

    – Убедительно просим не оставлять автомобили вдоль улицы на этот период. Также просим жителей и гостей Алматы заранее планировать маршруты движения и, по возможности, использовать альтернативные пути, чтобы избежать заторов и неудобств, – отметили в акимате.

    Вносятся временные изменения в схемы движения 34 маршрутов.

    Для удобства участников мероприятия будет организована бесплатная развозка от парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев в одном направлении по следующим маршрутам:

    - проспект Достык (между улицами Толе би и Казыбек би) – Площадь Абая – Центральный стадион;

    - улица Калдаякова (южнее улицы Гоголя) – Халык Арена;

    - ⁠улица Гоголя (угол улицы Кунаева) – проспект Райымбек батыра / улица Абылай хана;

    - улица Кунаева (между улицами Гоголя и Казыбек би) – рынок «Сәлем»;

    - улица Гоголя (западнее улицы Калдаякова) – Алматы Арена.

    Ранее сообщалось о том, как в Алматы отпразднуют День защитника Отечества и 80-летие Победы.

    Также в Алматы состоится масштабное световое шоу с участием более 500 дронов.

    Теги:
    Дороги 80-летие Победы Регионы День Победы Алматы Перекрытие улиц
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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