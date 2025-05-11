В Албании стартовали выборы в однопалатный парламент

Ее лидер, действующий глава правительства Эди Рама рассчитывает на переизбрание. Правящий страной с 2013 года 60-летний политик объявил, что намерен продолжить усилия по вступлению страны в Евросоюз в 2030 году.

Его главный соперник — бывший президент и экс-премьер Албании, лидер Демократической партии Сали Бериша, который стремится вернуться во власть после 12 лет пребывания в оппозиции. 80-летний консерватор руководит оппозиционным альянсом, выступившим на выборах с лозунгом «Великая Албания», во многом повторяющим предвыборную кампанию Трампа. Предварительные опросы в стране показали, что эту партию поддерживают около 35% албанцев.

Бериша находится под пристальным вниманием органов албанской юстиции в связи с обвинениями в коррупции. В 2021 году США ввели против него санкции в связи с подозрениями во взяточничестве и незаконном обогащении.

Предварительные итоги выборов должны быть обнародованы не позднее 13 мая. В голосовании впервые смогли дистанционно участвовать около 246 тысяч избирателей за рубежом.

Ранее сообщалось, что экс-президент Албании арестован по подозрению в коррупции.