В Алакольском районе Алматинской области – новый аким

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области Абдинов Алмас Сапаргалиевич назначен акимом Алакольского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Алмас Абдинов родился в 1972 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальностям «Преподаватель истории и государственного права», «Бакалавр юриспруденции».

Трудовую деятельность начал начальником склада военной части №4772 в Восточно-Казахстанской области.

В разные годы работал главным специалистом отдела социально-культурной сферы, образования и здравоохранения, организационно, государственно-правового и кадрового отдела аппарата акима Алакольского района, отдела внутренней политики Алакольского района, помощником акима Алакольского района, акимом Камыскалинского сельского округа, акимом Ушаральского городского округа.

С мая 2016 года – заместитель акима Алакольского района Алматинской области.

В свою очередь распоряжением акима Алматинской области Жаканбаев Алибек Аскербекович освобожден от должности акима Алакольского района в связи с переходом на другую работу.