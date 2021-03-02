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    18:45, 01 Март 2021 | GMT +6

    В Алакольском районе Алматинской области – новый аким

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области Абдинов Алмас Сапаргалиевич назначен акимом Алакольского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

    Алмас Абдинов родился в 1972 году. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Семипалатинский государственный университет имени Шакарима по специальностям «Преподаватель истории и государственного права», «Бакалавр юриспруденции».

    Трудовую деятельность начал начальником склада военной части №4772 в Восточно-Казахстанской области.

    В разные годы работал главным специалистом отдела социально-культурной сферы, образования и здравоохранения, организационно, государственно-правового и кадрового отдела аппарата акима Алакольского района, отдела внутренней политики Алакольского района, помощником акима Алакольского района, акимом Камыскалинского сельского округа, акимом Ушаральского городского округа.

    С мая 2016 года – заместитель акима Алакольского района Алматинской области.

    В свою очередь распоряжением акима Алматинской области Жаканбаев Алибек Аскербекович освобожден от должности акима Алакольского района в связи с переходом на другую работу.


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