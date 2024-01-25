В США намерены впервые казнить путем удушения азотом

Если все останется без изменений, то Кеннет Юджин Смит станет первым человеком в США, которого государство казнит, вынудив вдохнуть чистый азот, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Все последние дни, оставшиеся перед казнью, он не может думать ни о чем другом, кроме как о предстоящей смерти. Его страшит не столько сама казнь, сколько то, что никто не может с уверенностью сказать, будет ли его смерть легкой или мучительной, потеряет ли он сознание сразу или ему предстоят долгие минуты страданий.

Предупреждение: данная статья содержит тяжелые для восприятия описания способов казни, которые могут расстроить или шокировать.

Кеннет Юджин Смит — один из немногих людей в Соединенных Штатах, которого государство собирается казнить уже во второй раз. Первая попытка несмотря на то, что в распоряжении исполнителей смертного приговора было несколько часов, закончилась неудачей.

Они уложили осужденного на каталку в так называемой камере смерти в тюрьме имени Уильяма Холмана в штате Алабама, застегнули на его теле ремни и попытались ввести ему смертельную смесь химических препаратов.

Однако им так и не удалось попасть иглой в вену, и после неоднократных попыток, которые, по словам адвокатов Смита, оставили на его теле многочисленные порезы, казнь была остановлена, поскольку наступила полночь и срок действия ордера на приведение смертного приговора в исполнение истек.

Как правило, тюремным властям дается на это около 60 дней, но если они в этот срок не укладываются, то даже если казнь уже началась, ее приходится прервать, а все еще живого осужденного надлежит вернуть в камеру смертников, где он и ждет следующей попытки.

Первая казнь Смита состоялась в ноябре 2022 года. Спустя 14 месяцев штат Алабама снова попытается его убить.

На сей раз власти штата санкционировали удушение осужденного. Исполнители казни наденут на него воздухонепроницаемую маску, куда подадут чистый азот. Азот является физиологически инертным газом (кроме него, таковыми считаются аргон, гелий и метан), который не оказывает абсолютно никакого влияния на организм, а просто «разбавляет» кислород, постепенно замещая его во всех клетках.

На официальном языке эта причина смерти называется азотной гипоксией.

На прошлой неделе представитель ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что этот непроверенный способ казни можно приравнять к пыткам, что нарушает обязательства США по соблюдению норм международного права.

— Американская ветеринарно-медицинская ассоциация рекомендует вводить животным перед таким способом эвтаназии болеутоляющие и успокоительные средства, в то время как в протоколах штата Алабама ничего не говорится о седативных средствах перед казнью для людей. В протоколе также говорится о том, что этот газ без цвета и запаха можно вводить на протяжении 15 минут, если смерть не наступит раньше, — отметила она, добавив, что в таком случае Смита ждут ничем не оправданные страдания.

В 2020 году эта же Ассоциация ветеринаров в рекомендациях по поводу эвтаназии отметила, что азотную гипоксию применять вообще не следует, потому что она «вызывает страдания» у крупных млекопитающих.

Окончательное решение по апелляции еще не принято, однако федеральный суд уже отклонил просьбу адвокатов Смита наложить запрет на смертную казнь через удушение азотом. Приговор должен быть приведен в исполнение в четверг 25 января.

Смит был приговорен к смерти в 1989 году за убийство Элизабет Сеннет, которое он совершил вместе с Джоном Паркером. Муж Элизабет нанял обоих киллеров, заплатив каждому из них по 1000 долларов США, поскольку погряз в долгах и рассчитывал получить страховку после смерти жены.

Сам Сеннет застрелился после того, как полиции стала известна его роль в совершенном преступлении, Паркер был казнен в 2010 году, и вот теперь (уже во второй раз) пришла очередь Смита.