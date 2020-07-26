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В Альпах разбился легкомоторный самолет: погибли четыре человека

26 Июля 2020, 16:44
В Альпах разбился легкомоторный самолет: погибли четыре человека

ВАЛЕ. КАЗИНФОРМ – Четыре человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в швейцарских Альпах. Трагедия произошла в кантоне Вале на высоте примерно 3 тыс. метров над уровнем моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что на борту находились граждане Швейцарии и Австрии. Все они погибли в результате столкновения самолета с землей.

Схожий инцидент произошел в субботу в Германии. В городе Везель (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) легкий самолет врезался в крышу жилого дома, после чего загорелся и рухнул на землю.

В результате погибли трое человек, еще один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщается, причиной столкновения могла быть плохая видимость.


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