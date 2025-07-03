В Актюбинской области завершаются работы по обработке земель от саранчи

Всего в регионе подлежат обработке 513 тысяч гектаров. По словам специалистов, все работы завершатся в период с 10 по 15 июля.

— Угрозы для посевных площадей, сенокосов и пастбищ сейчас нет. Жалоб от фермеров не поступало. Я нахожусь в Уилском районе — урожайность трав высокая, признаков нашествия саранчи нет. Обработка продолжается в Айтекебийском, Хромтауском и Уилском районах. Опрыскивание проводится точечно — только в местах выявления саранчи. Массовой угрозы нет. Хочу подчеркнуть: цель не в том, чтобы обработать все 513 тысяч гектаров без разбора. Если вредитель не обнаружен, препараты не применяются, — сообщил руководитель территориальной инспекции Комитета госсельинспекции МСХ РК по Актюбинской области Асылхан Абтиев.

Кампания по борьбе с саранчой стартовала в мае. Для сравнения: в прошлом году в области обработали свыше 820 тысяч гектаров — особенно активно в приграничных с Россией районах, где были обнаружены личинки вредителя.

Ранее мы писали о выделении 7 млрд тенге на борьбу с саранчой в Казахстане.