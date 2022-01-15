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В Актюбинской области закрыт участок дороги Актобе-Болгарка- Шубаркудук

15 Января 2022 19:34
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В Актюбинской области закрыт участок дороги Актобе-Болгарка- Шубаркудук

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в связи с непогодой закрыт участок дороги Актобе-Болгарка-Шубаркудук , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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«Из-за сильной метели, ветра (23 метра в секунду) закрыта трасса Актобе- Болгарка-Шубаркудук», - говорится в сообщении департамента по ЧС.

Завтра, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, угроза сильного гололеда и сильной метели.


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#Актюбинская область   #Транспорт   #Дороги   #Погода  
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