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В Актюбинской области закрыт участок дороги Актобе-Болгарка- Шубаркудук
15 Января 2022 19:34
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в связи с непогодой закрыт участок дороги Актобе-Болгарка-Шубаркудук , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
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«Из-за сильной метели, ветра (23 метра в секунду) закрыта трасса Актобе- Болгарка-Шубаркудук», - говорится в сообщении департамента по ЧС.
Завтра, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, угроза сильного гололеда и сильной метели.
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