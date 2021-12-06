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В Актюбинской области задержаны 10 членов ОПГ - организаторов онлайн-казино

6 Декабря 2021 11:50
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В Актюбинской области задержаны 10 членов ОПГ - организаторов онлайн-казино

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области пресечена деятельность ОПГ, причастной к незаконным азартным играм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу РК.

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В Актюбинской области сотрудники территориального департамента ликвидировали ОПГ в составе 10 лиц - А.Абубакирова, З.Амиржанова, А.Дуймухановой, А.Бекназарова, Т.Избаганбетова, Ж.Еспамбетова, А.Матаюпова, К.Сагинтаева, А.Таржанова, Р.Шаграева.

Роли членов ОПГ разделялись на «менеджеров-контролеров» (контроль кассиров-операторов) и «менеджеров-контролеров игровых терминалов» (инкассация денежных средств).

Преступная группа организовала 16 незаконных игорных точек - электронные казино на территории Актюбинской области под видом букмекерских контор «Stavkabet.kz».

Все изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.

Члены ОПГ осуждены к различным срокам лишения свободы.




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#Актюбинская область   #Минфин РК   #Видео   #МВД РК  
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