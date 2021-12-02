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В Актюбинской области задержано более 500 детей-бродяг и попрошаек

2 Декабря 2021 22:10
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В Актюбинской области задержано более 500 детей-бродяг и попрошаек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия выявлено и доставлено в полицию более 500 детей, которые занимались бродяжничеством и просили милостыню, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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«За три месяца проведения оперативно-профилактического мероприятия «Участок» в отделы полиции было доставлено 503 несовершеннолетних, которые занимались бродяжничеством и попрошайничеством. Из них 27 подростков были помещены в центр адаптации несовершеннолетних», - говорит пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Также ходе ОПМ на учет в полицию было поставлено свыше 1000 актюбинцев, из них 751 семейный дебошир.

К административной ответственности было привлечено более 14700 правонарушителей, в том числе около 2 тысяч человек было доставлено в органы полиции за появление в общественном месте в состоянии опьянения и распитие спиртных напитков, за мелкое хулиганство – 659 лиц. Кроме того, задержано более 1200 лиц без определенного места жительства, из которых 80 помещены в приемник-распределитель.

Во время ОПМ участковые инспектора полиции обошли все домовладения и организации для ознакомления с населением, изучения проблемных вопросов административного участка и выявления лиц, допускающих различные правонарушения.


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#Актюбинская область   #МВД РК  
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Автор:

Самал Ендибаева

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