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    09:35, 21 Август 2024 | GMT +6

    В Актюбинской области задержали подозреваемого в поджоге фуры со школьными тетрадями

    В Актюбинской области задержали подозреваемого в поджоге фуры со школьными тетрадями
    Фото: Polisia.kz

    Грузовик Mercedes-Benz, груженный 20 тоннами школьных тетрадей, сгорел в начале лета в Мартукском районе. Мужчина более двух месяцев после совершения преступления находился в розыске, передает агентство Kazinform со ссылкой на  Telegram-канал Polisia.kz.

    Полицейские Актюбинской области установили подозреваемого. Им оказался житель того же района, который из личных неприязненных отношений совершил поджог фуры и скрылся. Причиненный ущерб составил более 54 млн тенге.

    Сотрудниками полиции местонахождение разыскиваемого установлено, он задержан.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Полиция Борьба с преступностью Видео Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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