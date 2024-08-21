В Актюбинской области задержали подозреваемого в поджоге фуры со школьными тетрадями

Грузовик Mercedes-Benz, груженный 20 тоннами школьных тетрадей, сгорел в начале лета в Мартукском районе. Мужчина более двух месяцев после совершения преступления находился в розыске, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Полицейские Актюбинской области установили подозреваемого. Им оказался житель того же района, который из личных неприязненных отношений совершил поджог фуры и скрылся. Причиненный ущерб составил более 54 млн тенге.

Сотрудниками полиции местонахождение разыскиваемого установлено, он задержан.